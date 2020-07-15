Семья была очень дружной и красивой

В страшном дорожно-транспортном происшествии под Киевом по вине пьяного водителя погибла почти вся многодетная семья

Фотография Алексея и Надежды Цуркановых, а также троих их детей, двое из которых вместе с родителями погибли в автокатастрофе в Козине в прошлое воскресенье, опубликовали в сети.

Друг семьи Велемир Бабич написал о том, что до последнего не хотел верить в услышанное по новостям.

«Фамилию погибшей семьи в новости не написали. Читаем, погибла сразу девочка 8 лет, а у них Ладушке почти 4 года. Отгоняли внутренние подозрения, сославшись на несовпадение возраста девочки… (Позже) мы поняли, что наши опасения подтвердились. Наши хорошие друзья, чудесная семья, с которыми мы много провели общего времени в наших Семейных лагерях, мальчишки были во многих наших Детских лагерях. Все, кроме старшего сына Святослава, ушли, он в тяжелом, но стабильном состоянии», – рассказал Бабич.

Такое же фото разместил на своей странице и глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко

«Из семьи Цуркановых живым остался один старший сын, парень Святослав Цурканов 2006 года рождения», – отметил он.

Шевченко добавил, что виновный в гибели людей Антон Желепа, кроме нескольких судимостей, семь раз привлекался к административной ответственности за алко- и нарковождение:

«А в то воскресенье сел за руль чужой машины вообще без водительского удостоверения, поскольку был лишен его из-за предыдущей пьянки. Владелица Мерседеса говорит, что он фактически незаконно завладел их автомобилем. Но следствие проверит, так ли это было на самом деле».

Как известно, вечером в воскресенье, 12 июля, Антон Желепа, который за рулем Mercedes ML пытался обогнать красный Mercedes Sprinter на Обуховской трассе, зацепил этот микроавтобус и, не справившись с управлением, на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Tucson.

В последнем ехала многодетная семья. Отец, мать и девочка погибли на месте, 10-летний мальчик скончался в больнице, а его старший брат находится в тяжелом состоянии.

Напомним, бывшему советнику Кернеса «облегчили» ответственность за пьяную езду: «Доказательств не получали».

Как сообщала Politeka, адвокат в деле Зайцевой получила королевский подарок от Зеленского: что известно.

Также Politeka писала, что мажор отправил на дно озера авто под Днепром: вытаскивали всем пляжем, видео.