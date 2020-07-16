Отмечается, что 15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив против ВСУ запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских защитников из гранатометов и пулеметов.

В частности, по защитникам Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-го калибра.

Захватчики проявляли свою огневую активность и рядом с Новолуганским. В этой местности оккупанты задействовали против ВСУ вооружение БМП и автоматические станковые гранатометы.

Кроме того, факты использования боевиками запрещенного вооружения обнаружены неподалеку от Орехового и Новотошковского. На этих участках фронта вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.