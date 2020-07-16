Боевики на Донбассе вновь понесли потери - за сутки ВСУ ликвидировали двух оккупантов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что 15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив против ВСУ запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.
В частности, по защитникам Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-го калибра.
В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских защитников из гранатометов и пулеметов.
Захватчики проявляли свою огневую активность и рядом с Новолуганским. В этой местности оккупанты задействовали против ВСУ вооружение БМП и автоматические станковые гранатометы.
Кроме того, факты использования боевиками запрещенного вооружения обнаружены неподалеку от Орехового и Новотошковского. На этих участках фронта вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военные дали адекватный ответ на обстрелы оккупантов, после чего враг прекратил свою активность.
По данным украинской разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков.
Потери боевиков также подтвердил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц.
Он сообщил, что за прошедшие сутки потери боевиков составили двое "двухсотых" и двое "трехсотых".
Напомним, "вся жизнь была впереди": молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.
Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Новая выплата пенсий украинцам, деньги уже выделены: появилось срочное заявление Пенсионного фонда
ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен"
Правила выплат больничных и декретных кардинально изменились: как теперь получить деньги
Молодая любовница экс-холостяка Макса Михайлюка впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы..."
Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.