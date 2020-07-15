Тіло медика все ще на полі бою

ЗСУ продовжують нести непоправні втрати на Донеччині через дії окупаційних військ "Л/ДНР"

Про це пише Politeka.net.

Так, стало відомо ім'я бійця, який загинув, намагаючись врятувати пораненого побратима на передовій.

Їм виявився військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець".

"Миколи знають всі! Він якраз з тих - небайдужих, ініціативних, мотивованих, щирих, чесних... А ще він не українець і вважав справою честі воювати проти нахабного російського агресора! Він був людиною!" - написала у своєму Facebook знайома загиблого Наталія Мохонько.

Вона також розповіла, що Микола Ілін під час занять навчав усіх обачності, в першу чергу, берегти своє життя, тому що тільки так можна допомогти тому, хто не впорався і не вберігся.

Загиблий військовий медик, тіло якого досі залишилося на полі бою, служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти.

Трагедію на Донбасі, коли групу українських військових растреляли в потрійний засідці, прокоментувала прес-служба 35 окремої бригади морської піхоти.

Так, військові попросили українців не називати імена загиблих на Донбасі бійців раніше появи їх в офіційних повідомленнях.

"...Ми поділяємо біль і лють, яка переповнює всіх небайдужих українців, і запевняємо, що це та інші злочини не залишаться для ворога без покарання. Однак, виходячи з ряду об'єктивних причин офіційні ресурси не розголошують імена полеглих в той день воїнів. Перед тим, як це зробити, обов'язково повинні бути дотримані певні процедури та протоколи, серед яких головне - повідомити про трагедію рідним і близьким...", - підкреслили в прес-службі підрозділу.

Раніше ми розповідали, як росіяни підготували групі бійців ЗСУ пастку, коли вони намагалися забрати тіло загиблого побратима.

Окупанти "Л/ДНР" застосували стрілецьке озброєння, практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один - бойове травмування. Тіло командира розвідвзводу бойовики забрали, а тіло медика і поранений сержант досі знаходяться на полі бою.

Перед виходом евакуаційної групи були надані всі гарантії безпеки, однак окупанти зважилися на варварство і здійснили військовий злочин, убивши медика на передовій.

Нагадаємо, "все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.

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