Государственное бюро расследований отчиталось о результатах своей работы за третью неделю июля

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что за третью неделю июля следователи ГБР задержали 8 человек.

Среди них:

- депутат Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского председателя города Черкасс;

- трое должностных лиц Одесской таможни ГТС, которые наладили схемы системного получения взяток от предпринимателей;

- мастер леса «Балтского лесного хозяйства», который получил 93 000 гривен взятки за продажу древесины;

- начальник одного из отделов Управления Гоструда в Кировоградской области, который получал взятки за согласование документов по охране труда.

Кроме того, 51 лицу сообщено о подозрении.

в Частности, подозрение в совершении преступления получили:

- двое оперуполномоченных Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за «крышевание» проституции;

- инспектор сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в изнасиловании несовершеннолетней;

- четыре участника организованной группы, в состав которой входил полицейский, члены которой занималась незаконным завладением имуществом граждан на территории Запорожской области;

- директор одного из государственных предприятий лесной охраны Волынской области служебная халатность которого нанесла государству убытков на сумму свыше 17 миллионов гривен;

В отношении 46 лиц, в суд направлено обвинительные акты.

Из них в отношении:

- двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы в вынесении заведомо неправосудных решений и незаконных арестах участников «Черкасского Євромайдану»;

- оперуполномоченного Управления СБУ в Хмельницкой области, находясь за рулем служебного авто, сбил насмерть двух пешеходов ;

- начальника сектора Управления противодействия наркопреступности ГУ Национальной полиции в Житомирской области, который сбывал наркотические вещества;

- начальника таможенного поста «Центральный» Днепропетровской таможни ГФС и старшего инспектора этого же поста, которые, злоупотребляя своим служебным положением, нанесли государству убытков на сумму 2,7 миллиона гривен;

- полицейского взвода полиции особого назначения ГУ Нацполици в Одесской области и бывшего работника полиции, проникли в жилище пенсионеров одного из сел в Одесской области и совершили разбойное нападение с целью завладения имуществом.

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