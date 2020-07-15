Двоє колишніх суддів з Черкас самі опиняться на лаві підсудних по справах Майдану

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР). Наголошується, що колишні судді Соснівського районного суду Черкас звинувачуються у постанові завідомо неправосудних рішень, незаконних арештах, що спричинили тяжкі наслідки та незаконному перешкоджанні організації і проведення зборів і мітингів (ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 і ч. 2 ст . 28 ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що 23-24 січня 2014 правоохоронці затримали та повідомили про підозру 17 учасникам протестної акції, яка проходила під Черкаською ОДА. Двоє суддів прийняли незаконне рішення про обмеження свободи затриманих. 14 осіб взяли під варту, а у відношенні 3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора провели розслідування, за підсумками якого було винесено вердикт про незаконність дій тодішніх суддів.

Кримінальне провадження по цій справі було запущено ще в лютому 2014 року. 6 березня цього року слідчі ДБР повідомили двом колишнім суддям про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Всього з початку цього року слідчий підрозділ ДБР у «справах Майдану» привернув до кримінальної відповідальності 27 осіб (17 правоохоронців, 4 суддів, 2 прокурорів, 4 цивільних осіб) до суду направлено 9 обвинувальних актів щодо 12 осіб.

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