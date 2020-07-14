Відео з ганебною помилкою Офісу президента опублікували в мережі

Так, після робочого візиту Володимира Зеленського на Волинь Офіс президента опублікував відео - в ньому Волинську область назвали Луцькою, зробивши відповідний напис у титрах.

Прокоментувала помилку українська письменниця Оксана Забужко.

Забужко згадала часи Майдану, коли "почали з'являтися в натовпі дивні хлопчики з "російською говіркою" - заслані путінські ФСБшники. Коли одного з них спіймали на провокації і допитали "на камери", він заявив, що є українцем.

Тоді його попросили назвати центр Волинської області, і тут він себе видав, відповівши: "Волинськ".

"Схоже, у президентській прес-службі тепер сидять ті фсбшні титушки (якою б жахливою не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).Тобто, в Кремлі тупо грають нам той же сценарій. Легітимного вже оточили і готуються вивозити?.. Патрушев з хто-там-тепер-замість-Клюєва вже зустрілися і випили могорич?..", - зазначила Забужко.

"Дзуськи вам уже, а не України, упиряки", - резюмувала Забужко.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський був з робочим візитом у Волинській області.

Зокрема, він відвідав 204-ю Севастопольську бригаду тактичної авіації.

Там перед приїздом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

Військові вигрібали воду з калюж пляшками і листям, таким чином осушуючи болота.

Відомо, що дало наказ командування частини під виглядом ремонту доріг, які не проводилися до того приблизно протягом 20 років.

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