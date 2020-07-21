Террорист, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, отпустил на свободу троих заложников

Ситуация в Луцке, где вооруженный мужчина по имени Максим Кривош захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса, начала меняться. Около 20:40 террорист выпустил из автобуса трех человек. Среди них оказались пенсионерка, беременная женщина и подросток. Стоит отметить, что ранее сам преступник утверждал, что в автобусе есть еще и раненый, однако, судя по всему, его он пока отпускать не собирается.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что незадолго до выпуска заложников с террористом лично переговорил Владимир Зеленский.

«Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, захватившим заложников в Луцке, после чего тот отпустил трёх человек», - сообщил он.

Зеленский также выполнил требование террориста лично к себе. Он опубликовал видео, на котором произносит фразу: «Фильм «Земляне», 2005 года, смотреть всем».

Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 21. Juli 2020

Также перед тем, как отпустить людей, Кривош снова связался с журналистами в прямом эфире телеканала «НТА». На вопрос о том, могут ли они чем-то помочь, террорист предложил им приезжать на место происшествия в Луцк.

«Приезжайте, снимайте, если успеете. Можете и не успеть», - заявил преступник.

Он также подчеркнул, что готов отпустить всех заложников, только если будут выполнены его условия.

«Ни один ган**н из тех, кого я перечислил, не выполнил моих требований и не записал обращение», - добавил террорист.

Позже спецназ задержал Кривоша, а все заложники были освобождены.

Около 21:40 злоумышленник решил отпустить заложников, которых удерживал в автобусе целый день. Сразу после того как люди вышли, правоохранители начали штурм.

Как стало известно, террориста удалось задержать. Его повалили на землю с руками за спиной.

По предварительным данным, операция по обезвреживанию террориста обошлась без жертв.

Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Террорист опубликовал в сети список требований. Он хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - "террористы в законе".

Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.

Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.

Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.