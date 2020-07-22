На Донбассе волонтеры запустили в небо флаг Украины, который долетел до оккупированных территорий и изрядно разозлил боевиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост волонтера Влада Иванова в соцсети.

Украинский флаг запустили в небо над оккупированным Донецком.

По словам волонтера, после запуска стало известно, что российские оккупанты еще в течение 20 минут стреляли по флагу.

"Сегодня снова в небе над Донецком был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг лупил по нашему флагу из всего стрелкового. Минут 20 была стрельба. Мы от места запуска уже этого не слышали и, с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше, поехали домой. Интересует что случилось с флагом", - написал он.

Волонтер призвал жителей Донецка сообщить ему о дальнейшей судьбе флага.

Gepostet von Влад Иванов am Dienstag, 21. Juli 2020

"Ну а мы готовим снова флаг над временно оккупированными территориями", - добавил волонтер.

Ранее сообщалось, что 21 июля российско-оккупационные войска из гранатометов обстреляли позиции сил ООС вблизи Павлополя, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения. Позже стало известно, что от ранений в госпитале скончался 19-летний военный Артем Козий. Медики в течение семи часов боролись за жизнь 19-летнего воина, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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