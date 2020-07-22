Еще одним погибшим в результате засады боевиков на Донбассе оказался сержант Ярослав Журавель
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Командование морской пехоты.
Отмечается, что в результате процедуры опознания и судебно-медицинской экспертизы тела, которое 21 июля российские оккупанты передали на подконтрольную правительству Украины территорию, было идентифицировано.
"Вследствие трагических событий, которые произошли 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области, погиб сержант Журавель Ярослав Сергеевич, командир машины – командир отделения разведывательного взвода", - говорится в сообщении.
В Командовании морской пехоты также проинформировали, что церемония чествования и прощания состоится в 23 июля в 11.00 в селе Андреевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
Как известно, 21 июля боевики передали тело украинского военного, который погиб в результате засады оккупантов 13 июля. Тело погибшего идентифицировать сразу не удалось.
Российские наемники обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование. Тела погибших и раненого военнослужащих оставались на месте обстрела.
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