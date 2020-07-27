После договоренности о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня Донбасе боевики устроили провокацию против сил ООС
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.
Враг устроил на Донбассе очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки и заминировал украинских позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. Такие мины ставятся дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.
В штабе ООС отмечают, что коварство провокации боевиков заключается в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать, и тогда взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны ВСУ или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
За прошедшие сутки, 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики неоднократно осуществляли как провокационные, так и прицельные обстрелы.
По данным штаба ООС, вражескую огневую активность была зафиксирована возле Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединскому. На этих участках линии фронта российские оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, БПЛА и стрелковое вооружение.
Также в штабе ООС сообщают, что неподалеку от населенного пункта Счастье враг задействовал снайперское оружие, а вблизи Авдеевки пророссийские захватчики выпустили три реактивных снаряда калибра 122 мм и вели огонь из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов боевиков один украинский защитник получил ранения, его доставили в больницу.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Доллар сошел с ума, что происходит с курсом валют и нужно ли бежать в обменник: "Исторический максимум"
Игривая Лорак раздвинула ноги, показав возможности молодого тела: «Не каждая это сделает!»
Крах курса доллара, повышение пенсий и резкий рост тарифов — главное за ночь
Счастливая Лобода показала жаркий отдых у бассейна даже без купальника: "Это просто класс"
Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.
Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.
Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".