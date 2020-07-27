Враг устроил на Донбассе очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки и заминировал украинских позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. Такие мины ставятся дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.

В штабе ООС отмечают, что коварство провокации боевиков заключается в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать, и тогда взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны ВСУ или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.