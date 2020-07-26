27 липня на Донбасі повинен вступити в дію режим повного припинення вогню на лінії розмежування

З цією метою на передову відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ, передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-центру штабу ООС.

«На першу лінію нашої оборони в Донецькій і Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН. Насамперед, такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити ймовірні провокації. В той же час це не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує стаття 51 Статуту ООН», – йдеться у повідомленні.

При цьому в штабі наголосили, що в разі провокацій з боку противника українські воїни дадуть відсіч:

«Заходи повного і всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти у відповідності з нормами Міжнародного права і національного законодавства України у випадку не тільки наступальних, але і провокаційних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно- розвідувальних операцій і створення загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику в разі порушення домовленостей, для чого в командуванні об'єднаних сил створені відповідні додаткові резерви».

Для об'єктивного інформування про події під час режиму припинення вогню планують залучити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Нагадаємо, озвучені тривожні прогнози через нові домовленості по Донбасу.

Також Politeka повідомляла, про що домовилися в Мінську і як це будуть виконувати.

Раніше Politeka писала, що волонтер пояснив, у чому небезпека нових домовленостей по Донбасу: "Користь тільки для...".