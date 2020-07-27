Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбасе уже меньше чем через полчаса после начала перемирия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию штаба ООС.

Так, командующий ООС во время брифинга заявил, что оккупационные силы нарушили режим тишины 27 июля в 00.20-00.45. Боевики вели обстрел по позициям 36-й отдельной бригады из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, около 9 часов утра были обстреляны позиции в полосе ответственности 79-й бригады. Бойцы ВСУ на огонь оккупантов не отвечали. Потерь в результате обстрелов со стороны боевиков нет.

Как известно, с сегодняшнего дня, 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Также сообщалось, что после договоренности о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе боевики устроили провокацию против сил ООС. Это произошло неподалеку от Новомихайловки - там оккупанты заминировали украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. В штабе ООС рассказали, что эти мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в России. Известно, что такие мины ставятся дистанционно и самоликвидируются в течение от 4 до 100 часов. В штабе ООС отмечают, что коварство провокации боевиков заключается в том, что уже во время действия перемирия мина может детонировать, и тогда взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских военных или подрыв бойцов ВСУ на собственных минах. То есть, в любом случае, это будет трактоваться как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".