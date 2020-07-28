Кто оказался в эпицентре

Украинцы столкнулись с новой разрушительной стихией

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Главного центра специального контроля Госкосмического агентства Украины.

Сообщается, что разрушительное землетрясение обрушилось на Ивано-Франковщину.

Подземные толчки магнитудой 2,5 баллов по шкале Рихтера были зафиксированы экспертами вчера, 27 июля.

Специалисты из космического агентства зафиксировали толчки в 13:45.

Источник землетрясения находился в районе населенного пункта Монастырчаны (Богородчанский район). Толчки зафиксированы на глубине 11 км, угрозы жизнедеятельности людей они не несли.

По расчетам ученых, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Ранее мы сообщали, что 1 июня в Украине произошло серьезное землетрясение. Подземные толчки наблюдались на Прикарпатье.

Источник землетрясения, по словам специалистов, находится в районе Долины Ивано-Франковской области. Землетрясение было слабым, магнитудой около 3,2 балла, но местные жители почувствовали его последствия.

Центром удара стало село Якубов. Отмечается, что последнее землетрясение в этом районе было 13 лет назад. Местные отмечают, что трясло дома несколько секунд, после чего все прекратилось.

Напомним, что землетрясения, торнадо и снегопады разрывают Украину

Как сообщала Politeka, Украину всколыхнуло землетрясение, появилось сообщение об угрозе

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