Украина снова понесла потери на Донбассе - умер боец ВСУ Владимир Перекрестов Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение прессцентру штаба ООС. По данным штаба, это была небоевая потеря, и военный умер из-за заболевания. "Потерь в результате вражеских обстрелов нет. Одновременно с грустью сообщаем, что в результате заболевания скончался старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего", - говорится в сообщении штаба ООС. Также руководство ООС информирует, что с момента объявления о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не погиб, и никто не получил ранений в результате вражеских обстрелов.

При этом пользователи соцсети высказывают сомнения относительно того, что потери Украины на Донбассе во время перемирия были небоевыми. "Скажите правду! Что случилось с солдатом?", "И кто скажет правду? Это когда народ бьет тревогу... То тогда узнаем что-то правдоподобное", "Хочется верить, но как-то пока не складывается...", "Вы сами писали, что 27.07 двое бойцов было ранено, 28 один из них умер. Это не вследствие ранения? А что же такое произошло? Почему вы врете?" - пишут в комментариях.

По данным штаба ООС, в течение прошлых суток, 30 июля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Для провокации украинских защитников возле Орехового боевики применили стрелковое оружие, а неподалеку от Новотошковского, кроме стрелкового оружия, осуществили еще и выстрел из подствольного гранатомета.

"Огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении штаба.