Як передає Politeka.net, відповідний пост на своїй сторінці розмістив журналіст Костянтин Андріюк.
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Нагадаємо, увечері 21 липня в Запоріжжі, побили бійця полку "Азов" Олега Черевко. Під час очікування дружини під магазином, у "азовця" виник конфлікт з чоловіком, який чіплявся до перехожих дівчат.
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Черевко зробив йому зауваження, після чого почалася бійка. Боєць отримав удар в голову, результатом якого стала тяжка черепно-мозкова травма, а саме перелом основи черепа. Після цього три доби лікарі боролися за життя "азовця", проте вивести його з коми так і не вдалося.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру за статтею про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Сторона звинувачення вимагала заарештувати підозрюваного, однак суд вирішив відпустити його під заставу в розмірі 40 000 грн.
Але 29 липня суд все-таки заарештував на 60 діб без права внесення застави підозрюваного в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які потягли за собою смерть бійця.
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