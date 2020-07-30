Нагадаємо, увечері 21 липня в Запоріжжі, побили бійця полку "Азов" Олега Черевко. Під час очікування дружини під магазином, у "азовця" виник конфлікт з чоловіком, який чіплявся до перехожих дівчат.

Убив військового, тримай 40 (!!!) тисяч гривень застави і ти на волі! Хай живе український суд! Найгуманніший суд у світі! 👿 Покидьок в Запоріжжі вдарив бійця батальйону "Азов" Олега Черевка, який приїхав додому на короткочасну відпустку із зони ООС. 21 липня біля продуктового супермаркета Олег зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат. У відповідь чоловік ударив військового по голові, що призвело до перелому основи черепа. Нападник з місця пригоди втік, пізніше його затримали поліцейські. Затриманий - 29-річний раніше судимий житель Запоріжжя. Олег при падінні ще вдарився головою, після чого помер у лікарні. Gepostet von Kostyantyn Andriyuk am Dienstag, 28. Juli 2020

Черевко зробив йому зауваження, після чого почалася бійка. Боєць отримав удар в голову, результатом якого стала тяжка черепно-мозкова травма, а саме перелом основи черепа. Після цього три доби лікарі боролися за життя "азовця", проте вивести його з коми так і не вдалося.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за статтею про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Сторона звинувачення вимагала заарештувати підозрюваного, однак суд вирішив відпустити його під заставу в розмірі 40 000 грн.

Але 29 липня суд все-таки заарештував на 60 діб без права внесення застави підозрюваного в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які потягли за собою смерть бійця.

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