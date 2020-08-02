Украину ожидают новые землетрясения, которые могут произойти в любой момент

В этом году в Украине было уже с десяток землетрясений – около пяти на Закарпатье и столько же в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях. Всего в год их у нас бывает где-то около 20.

Сейсмолог Александр Лящук раскрыл, что в 2020 году Украину ждут новые землетрясения, передает издание Обозреватель.

Как оказалось, в Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они находятся в зоне Вранча (одна из самых опасных мировых сейсмоактивных зон прим.ред.). Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз на тысячу лет.

Ведущий сейсмолог, заместитель директора по научной работе Института геофизики НАНУ Александр Кендзера добавил, что кроме запада Украины в сейсмически активную зону входит еще юго-запад Одесской области и Крым, где возможны землетрясения.

По его словам, в Крыму дела еще опаснее, потому что там возможны и местные землетрясения.

"Если во Вранче на глубине 120-180 км произойдет сильное землетрясение, колебания ощутит не только вся Украина, но даже Москва и Санкт-Петербург. Однако максимум, который может наблюдаться в Украине, достигнет 6 баллов", – уточнил он.

Напомним, что землетрясения, торнадо и снегопады разрывают Украину.

Как сообщала Politeka, Украину всколыхнуло землетрясение, появилось сообщение об угрозе.

Также Politeka писала, что мощные землетрясения нанесли тройной удар, количество жертв может расти: кадры стихии.