Лицеист из Кривого Рога Александр Гаркуша стал самым молодым кавалером ордена "За мужество"

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию пресс-службы Минобороны Украины, размещенную в Facebook.

В ведомстве напомнилм, что 17-летний молодой человек спас жизни пятерых детей, игравшихся на детской площадке. Александр увидел, что дети подожгли некий предмет, похожий на боеприпас.

Не растерявшись, он отобрал у детей пылающий предмет и пытался отбросить как можно дальше, однако он взорвался у него в руках.

"Дети остались благодаря Саше живыми, он получил тяжелые ранения и травмы", – сообщили в Минобороны.

Парень находился в реанимации более двух недель, ему пришлось перенести несколько операций, лечение и реабилитацию. Несмотря на все испытания, юному герою удалось завершить обучение в лицее-интернате.

Politeka писала, что хирург из Винницы Андрей Верба за четыре месяца спас 1500 бойцов на Донбассе. О настоящем подвиге медика сообщила украинка на своей страничке в Facebook.

"Более 1,5 тыс. бойцов с АТО прошли за четыре месяца через руки главного хирурга винницкого военно-полевого госпиталя №59 в Сватово Луганской области Андрея Вербы. Вот такие у нас герои”, – написала она.

В Киеве на Майдане попрощались с погибшим младшим лейтенантом, 31-летним Тарасом Матвиивым. Жизнь бойца оборвалась 10 июля в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области во время вражеского обстрела. Он успел спасти двух своих побратимов из блиндажа, в который попала мина, и помог добраться им в безопасное место, однако сам погиб от вражеской мины, осколки которой убили воина.

Попрощаться с защитником в центр Киева пришли простые люди, побратимы, военные, но из власть имущих в толпе были замечены только глава Минобороны Андрей Таран и начальник Генштаба Руслан Хомчак, пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук волонтер Наталия Юсупова.

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