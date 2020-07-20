Вот это да!

«Бескорыстное служение» верхушки РПЦ Господу продолжает удивлять

Как оказалось, любовь к безбедной жизни и дорогих авто присуща не только служителям культа мужского пола, передает Politeka.net.

Так, настоятельница Покровского женского монастыря,игуменья Феофания (Мискина), обзавелась Mercedes-Benz S-класса за 10 миллионов рублей.

За сообщается в соцсетях, за последние 13 лет она сменила как минимум четыре автомобиля этого бренда.

В прошлом году женщина была награждена президентом Владимиром Путиным орденом «За заслуги перед Отечеством».

О Феофании известно, что она 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь, где находятся мощи Матроны Московской. Кроме того, она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове.

В 2015 году игуменья стала руководить пятизвездочной гостиницей «Покровская».

С 2001 года она владеет квартирой на Таганской улице площадью в 53,2 квадратных метров. Приблизительная стоимость квартиры Феофании — 16 миллионов рублей.

«Святые люди», «Вор на воре и вором погоняет!», «Бог из конституции послал», «Как монахиня она не может иметь собственность», «В данном случае эта дама с нуля создала культ Матроны, деньги дикие», «Бабка молится, Мерседес строится...», «Не лезьте со своим уставом в чужой "Мерседес" – реагируют в комментариях на роскошества служительницы культа.

Ранее мы писали, что Россия под прикрытием проверки боеготовности своих войск перебросила на границу с Украиной авиационную технику.

Сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, перебазирование якобы произошло в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Ее объявил хозяин Кремля Владимир Путин еще в пятницу, 17 июля.

В рамках переброски войск, самолеты Ил-76 были переведены на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовскую область, которая граничит с Украиной.

На подходе еще около 150 летающих единиц, готовых к переброске.

«На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию», — говорится в сообщении.

До этого мы сообщали, что президент России Владимир Путин приказал срочно проверить готовность войск на границе с Украиной.

Напомним, в Кремле сделали вынужденное признание о влиянии на ОРДЛО: "Мы имеем...".

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