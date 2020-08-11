В Киеве произошло ЧП с автомобилем бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ночь на 11 августа в столице загорелась машина Tesla, принадлежащая Богдану. Возгорание заметили около трех часов утра 11 августа. С огнем справились за считанные минуты.

Источники рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль заметно поврежден огнем. Причины случившегося пока неизвестны. Их установлением занимаются правоохранители.

Отметим, что всего в декларации Богдана, поданной им в этом году, указывалось пять автомобилей: две Tesla (Model S 2015 года выпуска и Model X 2016 года выпуска стоимостью 683 тыс. и 750 тыс. соответственно) и три Mercedes Benz (GL 500, Vito и GLS 350 стоимостью 250 тыс., 440 тыс. и 2,89 млн соответственно).

Напомним, что после ухода Богдана из ОП отношения между ним и Владимиром Зеленским заметно испортились. Президент выступил с критикой в адрес бывшего соратника, а тот в свою очередь, дал резкий ответ.

Так, Богдан обвинил Зеленского в нарушении делового этикета, который не позволяет «порядочным людям комментировать период совместной деятельности».

Не менее острым были слова Богдана о том, что его якобы «съедает» политика.

«Что касается лишения меня власти - да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность – я обещал, что рядом с Вами честно работать, до того момента, пока Вы мне не позволите уйти», - отметил он.

Напомним, обиженный Богдан заявил о компромате на Зеленского, ссора набирает обороты.

Как сообщала Politeka, Богдан набросился на Зеленского, не подбирая слов: "Променял страну на теплую ванну и...".

Также Politeka писала, что Зеленский разоткровенничался и впервые признался, кто "съел" Богдана: «Она его сильно меняет».