+Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил президенту Владимиру Зеленскому компроматом

Об этом он написал на своей странице в Facebook, после выхода интервью с Зеленским, в котором президент рассказал, как испортила Богдана власть.

«Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись», - заявил Богдан, которому очевидно не понравились ремарки Зеленского.

Также экс-глава ОП намекнул, что у него есть компромат.

«Конечно, я являюсь носителем знаний очень чувствительных для Вас и для страны, но поверьте, я останусь порядочным человеком», - написал Богдан.

Пока не известно, как отреагировал на такое заявление сам Зеленский, но вот украинцы слова Богдана без внимания не оставили.

"Козла в зоопарке можно было бы и не обижать!", "Ссора — всегда наихудший аргумент. Есть мнение, а есть ссора", "Я сейчас разрыдаюсь.... Особенно на этом абзаце, где мечта о счастливых людях. Можно уточнить список тех "счастливых людей", о которых вы вместе мечтали? Хотя я думаю что у вас с Володей было два отдельных списка и здесь вы "счастье" не поделили ", " Андрей, не нужно было этого писать. У меня также есть подобный опыт. Но наш специальность - нас обязывает! И да, те кому нужно, все знают", "Господин Андрей! Вами движет лишь самолюбие и обида и больше ничего. А почему - мы Вас видели "в работе", Ваше горение, тем более, желания работать на Украину что-то не было замечено", "".... Я є носієм дуже чутливих для вас і країни знань..." - типа, Вова, ты меня не зли, а то Я, не дай Бог, начну рассказывать - мало места будет всем", - пишут в сети.

Напомним, Богдан на Сейшелах пустился во все тяжкие и поиздевался над украинками: «Девочки, такое дело…»

Как сообщала Politeka, разборки с козлом в зоопарке довели Богдана до уголовного дела: что известно.

Также Politeka писала, что холостяк Богдан ошарашил количеством детей и их приданым: "29 объектов недвижимости".