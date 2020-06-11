Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан резко ответил президенту Владимиру Зеленскому на критику
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook политика.
Так, Богдан обвинил Зеленского в нарушении делового этикета, который не позволяет «порядочным людям комментировать период совместной деятельности».
Не менее острым были слова Богдана о том, что его якобы «съедает» политика.
«Что касается лишения меня власти - да, я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность – я обещал, что рядом с Вами честно работать, до того момента, пока Вы мне не позволите уйти», - отметил он.
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При этом Богдан утверждает, что успел многое сделать, руководя Офисом президента.
«Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много успел за полгода – Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище», - уточнил он.
Бывший глава Офиса президента также рассказал, что сейчас Зеленским манипулируют.
«Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют», - рассказал он.
До этого мы писали, что президент Владимир Зеленский рассказал, кем хотел сделать экс-главу ОП Андрея Богдана, и как все изменилось после прихода во власть.
Зеленский рассказал, что хотел сделать из Богдана генерального прокурора, а сейчас они даже не общаются.
Президент также добавил, что когда увидел, как власть действует на Богдана, решил его «спасти».
«Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо... Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело», - отметил он.
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Также Politeka писала, что холостяк Богдан ошарашил количеством детей и их приданым: "29 объектов недвижимости".