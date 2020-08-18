Водитель должен был на 8 лет отправиться за решетку

Виновник ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка Анна Шевчук, остался на свободе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на OBOZREVATEL.

Так, Киевский апелляционный суд в июле вынес окончательный вердикт по делу об аварии, в которой погибла 13-летняя. Виновник ДТП должен был провести в тюрьме 8 лет, но в данный момент он спокойно живет дома в Глевахе. Кроме того, он уже подал ходатайство о применении амнистии, о чем рассказал журналистам.

Следует отметить, что трагедия, о которой идет речь, произошла три года назад, 22 июня 2017 года. Сестры Анна и Елена Шевчук подходили к дому в с. Тарасовка Киево-Святошинского района, когда на перекрестке 13-летнюю Анну сбил легковой автомобиль. Вместе с велосипедом девочку отбросило на несколько метров.

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах", - рассказала старшая сестра Анны.

За рулем был 47-летний Станислав Сторожик. Родственники погибшей уверяют, что он даже не подошел к девочке и вел себя вызывающе: кричал на людей и даже набросился на мать школьницы.

Полтора месяца назад, 2 июля 2020 года, Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Водитель должен был отправиться отбывать наказание, однако что-то пошло не так.

Тревогу забили родные погибшей девочки и соседи преступника. Людмила Шевчук рассказала, что мужчина, приговоренный к 8 годам лишения свободы, вот уже почти полтора месяца спокойно живет у себя дома в поселке Глеваха Киевской области.

Журналистам удалось пообщаться с виновником ДТП. Он подтвердил, что находится дома и то, что он собирается "попасть под амнистию".

На сентябрь этого года уже назначено судебное заседание по ходатайству мужчины.

Кроме того, по данным журналистов, Сторожик может быть причастен и к еще одному ДТП. Что же касается амнистии, согласно так называемому закону Савченко, от наказания, предусмотренного определенными статьями Криминального кодедкса, с 2016 года и в самом деле можно "избавиться".

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