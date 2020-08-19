Військові ЗСУ вирішили "привітати" з Днем незалежності України бойовиків на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Радіо Свобода".
Так, до Дня незалежності України за допомогою повітряних кульок бійці ЗСУ, які знаходяться на передових позиціях, відправили противникам листівки.
"Ці листівки - це, по суті, тролінг. Ми знаємо, що День незалежності. І не "привітати" наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3-4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога", - розповів військовий Владислав з позивним "Борода".
Він наголосив, що навіть під час перемир'я українські захисники "не склали руки".
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Українські військові підготували для бойовиків "запрошення" на концерт Кобзона".
"Не хочеш на концерт Кобзона? Повертайся, на тебе чекають вдома", - такий текст розміщено на листівці, а поряд зображено загиблих на Донбасі ватажків "ДНР" і "ЛНР", серед яких "Гіві", "Моторола", Олександр Захарченко і т.д.
"Ми показуємо, що ми про них (бойовиків, - ред.) дуже багато знаємо. Навіть за часів затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми звільняємо свою землю", - додав він.
Для відправки "привітання" бійці ЗСУ використали механізм, що складається з будильника і "електронного сірника", щоб коробка з листівками розкрилася чітко над позиціями протівніка.
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