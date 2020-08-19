Військові ЗСУ вирішили "привітати" з Днем незалежності України бойовиків на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Радіо Свобода".

Так, до Дня незалежності України за допомогою повітряних кульок бійці ЗСУ, які знаходяться на передових позиціях, відправили противникам листівки.

"Ці листівки - це, по суті, тролінг. Ми знаємо, що День незалежності. І не "привітати" наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3-4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога", - розповів військовий Владислав з позивним "Борода".

Він наголосив, що навіть під час перемир'я українські захисники "не склали руки".

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"Не хочеш на концерт Кобзона? Повертайся, на тебе чекають вдома", - такий текст розміщено на листівці, а поряд зображено загиблих на Донбасі ватажків "ДНР" і "ЛНР", серед яких "Гіві", "Моторола", Олександр Захарченко і т.д.

"Ми показуємо, що ми про них (бойовиків, - ред.) дуже багато знаємо. Навіть за часів затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми звільняємо свою землю", - додав він.

Для відправки "привітання" бійці ЗСУ використали механізм, що складається з будильника і "електронного сірника", щоб коробка з листівками розкрилася чітко над позиціями протівніка.

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