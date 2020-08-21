Украинские военные провели масштабные учения вблизи Урзуфа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, на Приазовье военные используют режим перемирия, чтобы отработать необходимые при реальных боях навыки.

На полигоне вблизи Урзуфа в Донецкой области работало все, что сегодня запрещено использовать на передовой: авиация, танки, гаубицы, минометы, группы снайперов. Командиры уверены, что если бы такие учения для украинских армейцев проводили до 2014 года, то и война была бы совсем другой. Бойцы признаются, что уже соскучились по запаху пороха и с нетерпением ждут приказа о возвращении на передовую для выполнения боевых задач.

По легенде учений, противник первый пошел в наступление, после чего на минимальной высоте подкрадываются вертолеты Миг-29 и СУ-27.

Чтобы осуществить прорыв, уничтожаются минные заграждения. Учения длились менее двух часов. Военные уверены, что несмотря на перемирие, задача может измениться в любой момент, поэтому надо обеспечить должный уровень боевой подготовки.

В учениях принимали участие преимущественно парни из полка "Азов".

"Если бы такие учения до 2014 года проводились, то не факт, что у нас случился бы 14 год", - считает командир полка.

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