В Житомире от огнестрельного ранения погиб 17-летний курсант, только что поступивший в военный институт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, в военном институте имени С. П. Королева сообщили о гибели курсанта, а также рассказали, что рядом с телом застреленного 17-летнего парня нашли предсмертную записку.

Записка была адресована девушке, которая якобы не ответила парню взаимностью.

Известно, что Максим Хоровский только что поступил на первый курс. Трагедия произошла во время учений - на полигоне в палаточном городке курсанту выдали оружие для тренировок, после чего он исчез. Впоследствии его тело с огнестрельным ранением нашли в хозяйственной здании.

Причины трагедии расследовала не только полиция, но и военная прокуратура. В связи с тем, что у парня нашли предсмертную записку, в которой говорилось о безответной любви, следователи предварительно рассматривают версию о суициде.

Руководство военного института уверяет, что трагедия произошла по причинам, которые никак не зависят от процесса прохождения службы.

"Он стоял в одном строю с курсантами, которые готовились к выходу на огневой рубеж. Получили боеприпасы, как и надо, но потом он ускользнул. Происшествие случилось по независящим от прохождения военной службы причинам. Есть предсмертная записка, обращение к девушке, все вокруг неразделенной любви", - рассказал начальник Житомирского военного института им. С. П. Королева Александр Левченко в комментарии украинским журналистам.

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