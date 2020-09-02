Как такое можно было пережить...

Стали известны подробности из жизни Татьяны Николаевой, которая стала жертвой ДТП в Киеве

Историю 23-летней девушки рассказали на Vgorode.ua.

Таня родилась в семье земледельцев и большую часть времени помогала родителям выращивать цветы-сухоцветы. По словам ее мамы, она была активным ребенком и мечтала стать гинекологом.

Сразу после аварии Таня держала свою ногу в руках и умоляла окружающих снять с нее ремень и пережать рану. По прибытию в больницу на секунду пришла в сознание и, увидев врача в военной форме, сказала "Здравия желаю, товарищ полковник". Она умоляла докторов спасти ее ногу, но, как они позже рассказывали, спасать там было уже нечего.

Танина мама постоянно навещает дочь в больнице. Девушке не очень нравится лежать на больничной койке, поскольку всю жизнь находилась в движении.

Ранее мы сообщали, что появились новые подробности о резонансном ДТП

В соцсети сообщат, что майор, совершивший ДТП, перед наездом на девушек угрожал им.

Также мы сообщали, одна из пострадавших в ДТП Галина Николин нуждается в финансовой помощи.

Врачи диагностировали у девушки множественные переломы, разбитые кости, разрывы связок, а тажже анемию средней степени. На сегодняшний день медики рассматривают возможность ампутации конечности.

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."

Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.

Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.







