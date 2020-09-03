Как известно, ранее на Луганщине по тревоге был поднят личный состав полиции из-за активного распространения огня.
Кроме того, из-за пожара на Луганщине снова началась детонация мин.
В Станице Луганской огонь успел добраться до жилых домов: полицейские предупредили жителей улиц Шевченко и Москва-Донбасс об опасности и вместе с пожарными занимались локализацией очагов возгорания.
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Также украинские журналисты сообщали, что у военных, которые принимают участие в тушении пожаров на Донбассе, загорелась военная техника, также пострадали двое военнослужащих (они получили ожоги, их госпитализировали). Об Артеме Бондаренко ранее сообщали, что он пропал без вести во время пожара.
Напомнить, Юсупова объяснила, чем грозит назначение Кравчука и Фокина.
Также Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.