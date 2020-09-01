Популярный блогер и волонтер Наталья Юсупова рассказала, почему Владимир Зеленский среди всех переговорщиков выбрал Леонида Кравчука и Витольда Фокина
По ее мнению, Фокина и Кравчука выбрали для переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины, потому что они уже в годах, а, следовательно, что бы ни сказали, никто им ничего не сделает.
Об этом она заявила в своем блоге для Facebook, передает интернет-издание replyua.net.
"У Зеленского посчитали, что ни Нацкорпус, ни ветераны российско-украинской войны, ни другие патриоты ничего не сделают этим седовласым политикам. Другое дело Сергей Сивохо, которого можно вытолкать и указать на свое место, фактически не оставив Банковой другого выхода, кроме как прощаться с Сивохо", - отметила волонтер.
Тарзана перекосило рядом с Королевой, редкий момент попал на камеру: "Как не стыдно"
Лорак взялась за внешность 9-летней дочери Софии, показательное фото: "Зачем, она же еще маленькая!"
Срочная эвакуация отдыхающих на пляже под Одессой, съехались все службы: видео ЧП
Украинская девушка Бонда задрала ноги и поразила видом в распахнутом халате: "Слишком красива, чтобы..."
По словам блогера, обидно, что молодежи в большинстве своем наплевать, что происходит в стране, поэтому эти «молодые лица» рассчитаны на более взрослое поколение, которое может прислушиваться к словам, как они считают, важных персон.
"Эти два коммунисты, как продавали страну, да и сейчас продадут. Натура у них такая, продажная. Ничего хорошего и действительно порядочного эти люди сделать не могут. Москве это только и надо", - резюмировала Юсупова.
Напомним, волонтер рассказала, как защитники Украины приходят в себя после пережитого на фронте.
Как сообщала Politeka, волонтер упрекнула "украинцев-экспертов" по Беларуси.