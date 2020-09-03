В ближайшие 25 лет Донбасса надо будет "отдохнуть" от людей и варварской эксплуатации

Как передает Politeka, такое мнение высказал политический эксперт Александр Кочетков на своей странице в соцсети.

Так, говоря о "реалистичном плане" реинтеграции Донбасса, эксперт подчеркнул, что никакие решения и постановления не смогут отменить ту ненависть, которая возникла у украинцев и жителей Донбасса по отношению друг к другу. Кроме того, по словам Кочеткова, надо помнить, что сегодня ОРДЛО - эта территория назревающего экологического бедствия.

"Там и раньше было проблемно, а теперь, когда этим предметно никто не занимается, тем более.

"Все рассуждения о "восстановлении промышленности на Донбассе" - это необоснованная демагогия. Там нечего восстанавливать: все ценное давно вывезено в Россию, а восстанавливать древние заводы времен Союза или нерентабельные шахты - это бред и преступление", - считает политолог.

ОРДЛО, как убежден Кочетков, действительно должжны получить "особый статус", но как территория экологического бедствия, которая бы требовала тотальной рекреационной работы, которая предполагает прежде всего минимизацию количества людей, проживающих на этой земле.

По его мнению, земля Донбасса "должна отдохнуть от людей хотя бы лет 25" и восстановиться после своей варварской эксплуатации.

"А потом там можно будет строить европейский город-сад. Средства на такую программу должны выделяться из всего мира, одна Украина такое не потянет. Но если мир хочет мира, а не экологического бедствия похлеще Чернобыля, то придется платить", - считает эксперт.

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