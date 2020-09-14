Бывший глава так называемого «Совета безопасности Донецкой народной республики» Александр Ходаковский обвинил Россию в том, что «ДНР» той оказалась ненужна

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает Politeka.net.

Причиной для такого заявления стало то, что в Кремле вычеркнули пункт о присоединении «Л/ДНР» к России из «референдума» 2014 года, и теперь на всех уровнях российские власти заявляют о том, что оккупированная часть Донбасса должна вернуться в состав Украины.

По словам Ходаковского, жители оккупированных территорий – «не вполне русские».

«Многие друзья-россияне – да и не друзья тоже – поговаривают, что в России о нас думают, что мы смотрим в две стороны… Разве мы виноваты, что именно в России нам вычеркнули пункт о присоединении в бюллетенях для референдума? Разве это мы виноваты, что на всех официальных российских уровнях говорят только об условиях нашего возврата в Украину? Разве это наша вина, что всех из четырнадцатого года убрали из власти, заменив их на более гибких и покладистых, более приемлемых Украине на случай, если удастся договориться о подходящем формате возврата? Не думаю, что в этом есть наша вина - мы за свои решения заплатили высокую цену», – негодует экс-боевик.

Ранее Ходаковский рассказал, как наемники РФ могли выйти на границы Харькова, Днепра и Запорожья, расширив территорию «Л/ДНР». Он не скрывал разочарование тем, что боевики упустили шанс вплотную приблизиться к этим городам.

«Выйди мы на границы областей – уже и Харьков с Днепропетровском и Запорожьем чувствовали бы наше дыхание в упор... Не хватило нам «стройматериалов» и еще чего-то важного. Но, как говорите вы и я сам периодически, история не знает сослагательного наклонения. Что дальше? А как в той известной песне: следует жить. Жить в том, что сумели построить. Мечтать о расширении «жилплощади», но пока стараться сберечь и хоть как-то обустроить то, что имеем», – заявил он.

Напомним, экс-командир "батальона" боевиков признался в преступлениях на Донбассе.

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