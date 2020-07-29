Бывший командир "батальона" боевиков Александр Ходаковский фактически признался в преступлениях на Донбассе

По его словам, так называемые "ополченцы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей занимаются не столько "защитой мирных граждан от фашистов-бандеровцев", сколько убийствами, грабежом, разбоем и насилием в отношении местного населения.

Об этом он заявил в интервью пропагандисту "ДНР" Геннадию Дубовому.

Он рассказал, что боевики "ДНР" активно занимались "крышеванием" бизнеса на оккупированных территориях и выбивали дань с предпринимателей из разного бизнеса. Под "колпаком" у террористов оказалась отрасль производства табачных изделий, а также автозаправки и винно-водочные предприятия.

"Это самые жирные куски и доходные направления бизнеса, которые всегда востребованы при любых обстоятельствах и любом экономическом состоянии. Неважно, кризис ли или нет", - заявил Ходаковский.

Террорист также признался в том, что донецкий ликеро-водочный завод "Олимп" платил боевикам из "Востока" 90 000 долларов США в месяц за это.

Ранее мы писали, что российский публицист, блогер и писатель Владимир Голышев указал на признаки того, что президент РФ решил судьбу Крыма.

По его словам, заявления "системных оппозиционеров" России о необходимости проведения повторного референдума в Крыму могут свидетельствовать о том, что в Кремле разрабатывается "дорожная карта" по сливу Крыма.

"Кремль через формальных оппозиционеров в России вбрасывает идею повторного референдума, очевидно, для того, чтобы его слить", - допустил публицист.

В то же время он убежден, что "слив – это многоступенчатый процесс".

"Никто не собирается оставлять Крым прямо сейчас. Но это означает, что этот вопрос постепенно становится обсуждаемым. Возможно, что, если Путин уходит – а я уверен, что так и будет, - у будущего президента России, нового-старого Медведева, у России уже есть дорожная карта по сливу Крыма. Видимо, закладываются первые камни в здание этого дела", - резюмировал Голышев.

Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.