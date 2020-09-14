Курсантки, которые серьезно пострадали из-за наезда авто, за рулем которого был майор Вооруженных сил Украины, отказались от компенсации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Суспільне".

Как известно, в результате аварии с участием майора ВСУ курсантки Украинской военно-медицинской академии получили тяжелые травмы из-за того, что мужчина не сумел справиться с управлением и наехал на них.

Семья майора предлагала девушкам денежную компенсацию, однако они от нее отказались.

Во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя они заявили об отказе от компенсации и объяснили это тем, что знают о положении в семье майора, ведь у него есть онкобольная жена и ребенок.

"Его семья не должна нести бремя", - заявила Александра Гуй.

Она также рассказала о снятии в ней некроза, но какой-либо информации о том, как будут заживать раны, никто не дает. Также у девушки сломаны кости, стоит аппарат внешней фиксации, который также надо будет снимать, а потом ставить пластину и накладывать кожу.

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Еще одна пострадавшая курсантка, Татьяна Николаева, тоже поделилась своими мыслями относительно произошедшего. Она констатировала, что "случилось что произошло", ничего уже не вернуть, поэтому необходимо жить с этим.

"Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все", - сказала она.

Галина Николин, которая является третьей пострадавшей, отметила, что она удовлетворена действиями прокурора, но недовольна следователем. По словам курсантки, он ни разу не пришел, чтобы взять показания. Также девушка рассказала, что экспертиза подтвердила исправность авто майора.

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