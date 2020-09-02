Як таке можна було пережити...

Стали відомі подробиці з життя Тетяни Ніколаєвої, яка стала жертвою ДТП у Києві

Історію 23-річної дівчини розповіли на Vgorode.ua.

Таня народилася в родині хліборобів і більшу частину часу допомагала батькам вирощувати квіти-сухоцвіти. За словами її мами, вона була активною дитиною і мріяла стати гінекологом.

Відразу після аварії Таня тримала свою ногу в руках і благала оточуючих зняти з неї ремінь і перетиснути рану. По прибуттю в лікарню на секунду прийшла до тями і, побачивши лікаря у військовій формі, сказала "Здоров'я бажаю, товаришу полковник". Вона благала докторів врятувати її ногу, але, як вони пізніше розповідали, рятувати там було вже нічого.

Таніна мама постійно відвідує дочку в лікарні. Дівчині не дуже подобається лежати на лікарняному ліжку, оскільки все життя перебувала в русі.

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У соцмережі повідомлять, що майор, який скоїв ДТП, перед наїздом на дівчат погрожував їм.

Також ми повідомляли, одна з постраждалих в ДТП Галина Николин потребує фінансової допомоги. Лікарі діагностували у дівчини множинні переломи, розбиті кістки, розриви зв'язок, а тажже анемію середнього ступеня. На сьогоднішній день медики розглядають можливість ампутації кінцівки.

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