Есть данные о "двухсотых" и "трехсотых"

Боевики на Донбассе понесли серьезные потери - за прошедшие сутки погибли двое оккупантов, еще один террорист получил ранения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.

Так, по его данным, 24 сентября на Донбассе трое боевиков подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"Потери российско-оккупационных войск 24.09.2020 г. составили 3 человека: безвозвратные (200) – 2 (1 - 9 омсп небойовий, подрыв на НВП на своих позициях, 1 - 4 омсбр, самоубийство). Санитарные (300) - 1 (9 омсп, небоевой, подрыв на НПП на своих позициях). Дополнительно информация уточняется", - написал военный блогер.

Ранее сообщалось, что в больнице умер раненый на Донбассе украинский военный, за жизнь которого специалисты боролись в течение трех месяцев. За время лечения бойцу ВСУ Константину Оверко сделали более 30 операций. Также известно, что 20 июня украинского морского пехотинца ранил снайпер оккупантов на Донбассе. Побратимы из 503-го отдельного батальона морской пехоты выражают соболезнования родным и близким погибшего воина, а также обещают отомстить за его смерть.

Напомним, боевики на Донбассе наплевали на перемирие и запустили беспилотник: ранены украинские защитники, данные ООС.

Ранее Politeka писала, что ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.