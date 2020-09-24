У лікарні помер поранений на Донбасі український військовий, за життя якого фахівці боролись протягом трьох місяців
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ.
Зазначається, що за час лікування бійцю ЗСУ Костянтину Оверку зробили понад 30 операцій.
"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі, 24.09.2020, Костя помер у лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого! Братику, ми помстимось", - йдеться в повідомленні "борсуків".
Раніше повідомлялось, що із зони проведення ООС додому повернулися бійці зведеного загону правоохоронців Львівщини. Так, в порядку ротації на Львівщину з АТО повернувся загін правоохоронців. Поліцейських зустрічали заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Володимир Ільчишин, товариші по службі, рідні та близькі.
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