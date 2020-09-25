"Неизвестный украинец - возможно, житель Донецкой области, недовольный российским вторжением, 22 сентября ночью уничтожил оккупанта из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ. Незаконные приказы, запрещающие стрелять по врагу, не остановили настоящего украинского Героя", - написал он.

По словам Бутусова, на линии фронта проживает большое количество местных жителей, поэтому установить, кто конкретно ликвидировал боевика, практически невозможно. К тому же, это произошло ночью, поэтому неизвестного украинца могли не заметить на ближайших позициях с обеих сторон.

"Примечательно, что российское командование о гибели своего солдата официально не заявило, что дает возможность продолжать отстрел террористов без каких-либо обвинений о нарушениях со стороны Украины", - подчеркнул Бутусов.

Он также выразил благодарность украинскому снайперу и назвал этот поступок настоящим подвигом "в условиях, когда надо прятаться и от врага и от своего начальства".

"Ликвидация российского оккупанта во время этого очередного позорного для Украины "прекращение огня" - это спасение чести нашей страны", - отметил Бутусов.

Также журналист обнародовал данные о погибшем оккупанте. Им стал боевик Алексей Клевцов 1976 года рождения.