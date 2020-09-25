Є дані про "двохсотих" і " трьохсотих"

Бойовики на Донбасі понесли серйозні втрати - протягом минулої доби загинуло двоє окупантів, ще один терорист отримав поранення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.

Так, за його даними, 24 вересня на Донбасі троє бойовиків підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

"Втрати російсько-окупаційних військ 24.09.2020 р. склали 3 особи: безповоротні (200) – 2 (1 - 9 омсп небойовий, підрив на НВП на своїх позиціях, 1 - 4 омсбр, самогубство). Санітарні (300) - 1 (9 омсп, небойовий, підрив на НВП на своїх позиціях). Додатково інформація уточнюється", - написав військовий блогер.

Раніше повідомлялось, що лікарні помер поранений на Донбасі український військовий, за життя якого фахівці боролись протягом трьох місяців. За час лікування бійцю ЗСУ Костянтину Оверку зробили понад 30 операцій. Також відомо, що 20 червня українського морського піхотинця поранив снайпер окупантів на Донбасі. Побратими з 503-го окремого батальйону морської піхоти висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого воїна, а також обіцяють помститись за його смерть.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі наплювали на перемир'я і запустили безпілотник: поранено українських захисників, дані ООС.

Раніше Politeka писала, що ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.