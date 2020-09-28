На Донбассе погиб 27-летний украинский военный Сергей Огинский
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Долинского военного комиссариата.
Так, на Луганщине в зоне проведения операции Объединенных сил оборвалась жизнь старшего солдата 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Огинского из города Долина Ивано-Франковской области.
Боец ВСУ родился 11 октября 1993 года. В июне он ушел на фронт добровольцем и проходил службу в ВСУ на контрактной основе.
Необычная дочка Пугачевой и Галкина изумила видом в купальнике: "Лиза инопланетянка"
Всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле..."
Беда в семье самой богатой украинской певицы, звезда не сдержалась: «Так выглядеть перед смертью...»
"В салоне было шесть человек": масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото
В воскресенье, 27 сентября, тело погибшего воина привезли в родной город.
Долиняне сопровождали катафалк колонной автомобилей. Также жители города вышли на улицы, чтобы встретить погибшего Героя.
Подробности гибели Огинского официально не сообщаются, однако на Telegram-канале "Черговий ООС" отмечается, что бойца ВСУ застрелил его сослуживец. При этом неизвестно - было ли это преднамеренное убийство, либо несчастный случай.
Также о факте гибели Огинского сообщил городской голова Долины Владимир Гаразд. Он рассказал, что боец пошел на Донбасс добровольцем и считал этот путь своим призванием.
"Сергей еще раньше отслужил срочную службу, а не так давно, в июне 2020 года, решил пойти добровольцем на фронт, сказав родной сестренке Ире Бойчук, что это его призвание", - написал он.
Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".
Также Politeka сообщала, внучка Фокина не смогла ответить на вопросы школьной программы, видео.
Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.