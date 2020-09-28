Военный был родом из Ивано-Франковской области

На Донбассе погиб 27-летний украинский военный Сергей Огинский

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Долинского военного комиссариата.

Так, на Луганщине в зоне проведения операции Объединенных сил оборвалась жизнь старшего солдата 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Огинского из города Долина Ивано-Франковской области.

Боец ВСУ родился 11 октября 1993 года. В июне он ушел на фронт добровольцем и проходил службу в ВСУ на контрактной основе.

В воскресенье, 27 сентября, тело погибшего воина привезли в родной город.

Долиняне сопровождали катафалк колонной автомобилей. Также жители города вышли на улицы, чтобы встретить погибшего Героя.

Подробности гибели Огинского официально не сообщаются, однако на Telegram-канале "Черговий ООС" отмечается, что бойца ВСУ застрелил его сослуживец. При этом неизвестно - было ли это преднамеренное убийство, либо несчастный случай.

Также о факте гибели Огинского сообщил городской голова Долины Владимир Гаразд. Он рассказал, что боец пошел на Донбасс добровольцем и считал этот путь своим призванием.

"Сергей еще раньше отслужил срочную службу, а не так давно, в июне 2020 года, решил пойти добровольцем на фронт, сказав родной сестренке Ире Бойчук, что это его призвание", - написал он.

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