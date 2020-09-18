Внучка бывшего премьер-министра и нынешнего представителя Украины в ТКГ по Донбассу Мария Фокина в 2012 году засветилась в одном из выпусков "Дурнев+1".

Так, в сети всплыло видео, на котором внучка Витольда Фокина, которая помогла своему дедушке стать первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, не смогла ответить на вопросы из школьной программы.

В 2012 году Алексей Дурнев и Даша Ши пришли на вечеринку "мажоров", чтобы проверить "золотую молодежь" Украины на эрудицию.

Так, Маша Фокина не смогла ответить, где находится Пизанская башня, кто такой Бенито Муссолини и что такое "процент".

На вопрос о том, в какой стране находится Пизанская башня – один из главных туристических символов Италии, – Фокина ответила: "Я не знаю. В Пизантии? В Пизании?". Дурнев пошутил, что Ленин тоже из "Пизании", во что Фокина, кажется, поверила.

На вопрос о том, что такое процент, Фокина ответила: "Я ненавижу вашу программу. По математике у меня постоянно были "пятерки", это мой любимый предмет. Процент - это, получается... Коэффициент?".

Не справилась Фокина и с вопросом об итальянском диктаторе Бенито Муссолини.

"И я не хочу отвечать на такие вопросы, я такое не люблю", - пожаловалась она.

Ее также спросили, какого она года рождения, на что она ответила: "Да, 1986... Чернобыль".

Напомним, известный украинский журналист Роман Цимбалюк поставил на место Кравчука после слов о Донбассе.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.

Также Politeka сообщала, что заявление Витольда Фокина о необходимости автономии для всего Донбасса и амнистии боевикам вызвало шквал критики.