Вітольд Фокін навряд чи захоче піти з Тристоронньої контакної групи по Донбасу, а Тищенко там не потрібен

Як передає Politeka, таку думку висловив журналіст, представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в інтерв'ю Obozrevatel.

Так, у відповідь на те, що нещодавно Фокін заявив, що може піти зі складу ТКГ, якщо влада не буде прислухатися до його думки, Гармаш сказав, що це маловірогідно.

Також журналісту нагадали, що в партії "Слуга народу" сказали, що якщо Фокін хоче піти - ніхто нікого насильно тримати не буде. Потім також з'явилася інформація, що місце Фокіна може зайняти народний депутат Микола Тищенко.

"Я не впевнений, що Фокін захоче піти. Хоча шансів на те, що його ідеї почнуть обговорюватися всерйоз на рівні прийняття рішень в найближчі роки я не бачу", - наголосив журналіст.

Що ж стосується Тищенка, Гармаш натякнув, що включення його до складу ТКГ перетворило б переговори по Донбасу на цирк.

"Але в якому взагалі вигляді там може бути Тищенко... І головне - навіщо? Якщо ми хочемо і далі перетворювати переговори в цирк, давайте введемо туди ще Рабиновича... Як то кажуть, щоб зробити дурість очевидною, потрібно довести її до абсурду", - сказав він.

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