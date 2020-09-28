Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о готовности «помочь» армянам в Нагорном Карабахе

Сделают они это, как только поступит соответствующий сигнал, и сражаться будут на стороне Армении, поскольку со стороны Азербайджана уже есть боевики, которые «прибыли из Сирии». Новостью такого содержания, опубликованной росСМИ, поделился в своем телеграмм-канале блогер Фашик Донецкий.

В Кремле уже призвали решить вопрос Нагорного Карабаха дипломатическим путем и поскорее прекратить военные действия.

«Лёгким движением пропагандистской руки ихтамнеты превращаются в бойцов чвк вагнер и никто не догадается, ведь все вокруг тупые», – отметил он, добавив, что из Кремля пошли скрытые угрозы.

При этом блогер написал, что, если эта информация соответствует действительности, то уже вербуют добровольцев с Донбасса для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

«Идёт набор пушечного мяса с востока Украины из числа местной гопоты, которая устала дохнуть за 250-300$, и предложение в размере баксов 800 воспримет за шанс всей жизни», – иронизирует Фашик Донецкий.

Попутно автор припомнил о том, что далеко не у всех родственников погибших на Донбассе российских наемников нашлись деньги на то, чтобы привезти домой гроб с телом «героя» и похоронить по-человечески.

«А это значит то, что мясные войска бимбасы тупо прикопают, как бездомных собак. Хотя оно так и есть : дынырийцы - не украинцы, не русские, ни рыба, ни мясо, двуногие недоразумения с кучей пропагандистского русского хлама в голове», – подчеркнул блогер.

Ранее мы писали о том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах разгорелся с новой силой. Стороны сообщают о потерях противника. На сегодня известно о более 700 погибших военнослужащих.

Напомним, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали: рынок полностью потерян.

Как писала Politeka, глава Минобороны Эстонии прямым текстом назвал Россию агрессором.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.