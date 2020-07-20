Действия Москвы похожи на компанию по подготовке нового вторжения в Грузию

Такое мнение на страницах Обозревателя озвучил кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Сергей Климовский, передает Politeka.

По мнению эксперта, на поиск Кремлем вновь вторгнуться в Грузию указывает брифинг пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, на котором та заявила об "участившихся инцидентах с незаконным пересечением границы со стороны Грузии".

Климовский пишет, что Захарова назвала четыре подобных "инцидента", два из которых касаются Дагестана, который в Москве считает исконно русской землей. Еще два – в Абхазии и округе Цхинвали, который в Кремле называют "Южной Осетией".

Указав на незначительность этих инцидентов, историк отмечает, что МИД РФ все равно решило, что они – повод для выдвижения ультимативных требований срочно провести маркировку границы между Грузией и двумя так называемыми "республиками".

"Захарова отнюдь не случайно озвучила этот ультиматум Грузии в момент активизации боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Требование срочно провести по земле маркировку границы для Грузии категорически неприемлемо, поскольку означает официальный отказ ею от части своей территории и признание де-юре двух этих псевдо-республик отдельными государствами и протекторатами РФ. Кремль, как и в случае с Украиной, упорно стремится усадить правительство Грузии за стол переговоров с зиц-председателями обоих своих протекторатов и встать рядом в позу арбитра, угрожающего войной, если не примут его ультиматумы", – пишет Сергей Климовский.

К этой теме, продолжил эксперт, стоит добавить назначение Москвой скандально известного коммуниста Сергея Гаврилова, знаменитого своим хамским поведением в парламенте Грузии, "послом доброй воли Абхазии".

"Все эти действия Москвы очень похожи на информационную компанию по подготовке нового вторжения в Грузию", – убежден Климовский.

Блогер расрывает причины, по которым Москва педалирует эту тему.

"Прежде всего, это собственно российская ситуация, для разряжения которой требуется маленькая и победоносная война. Такая война продемонстрирует, в первую очередь, народам севера Кавказа и Поволжья, что Москва без боя на свободу их не отпустит. Война позволит также запустить маховик репрессий и ужесточить по всей РФ полицейский режим. Возможно, она вызовет прилив новой волны всенародной любви к Путину, оживит вкус к имперским захватам, и однозначно прольёт "золотой дождь" на военно-промышленный комплекс", – прогнозирует Сергей Климовский.

Кроме того, "прорубание коридора" в Армению, с которой у России нет общей границы, становится для Москвы всё более актуальной темой.

"Особенно после начала революции в Армении и нынешних боёв на армяно-азербайджанской границе. Правительство Пашиняна, но выводит Армению из-под контроля Москвы. Если Баку вынудит Ереван вернуться к проекту мирного договора по схеме "часть Карабаха в обмен на коридор в Нахичевань", то эти темпы станут космическими. Тогда заключение этого договора было сорвано российскими спецслужбами, организовавшими стрельбу в парламенте Армении. Теперь для его срыва Москве потребуется полноценная война", – озвучил свою точку зрения Климовский.

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