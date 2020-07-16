Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк заявил, что РФ несет угрозу для его страны, поэтому от нее необходимо защититься

Также чиновник обращаясь к новобранцам, отметил, что они должны готовиться к противостоянию.

Текст заявления министра размещен на официальном сайте оборонного ведомства.

«Эстония нуждается в обученной армии, способной гарантировать защиту нашей страны. И каждый обученный солдат в Эстонии является еще одним солдатом, с которым нашему врагу придется считаться», - пояснил Луйк.

Как пример он навел агрессию России в Украине:

«Мы не должны смотреть далеко от дома, чтобы увидеть пребывание соседа на востоке в состоянии военного конфликта с соседней страной в Восточной Украине. Это же касается оккупации соседнего государства Грузии, Крыма», – отмечается в заявлении.

«Вне сомнений, по сравнению с восточным соседом мы меньше, однако имеющиеся у нас силы достаточны для того, чтобы у врага не было желания совать свой нос сюда», - сказал Луйк.

Ранее мы писали, что Владимира Путина раздражают высказывания президента Украины Владимира Зеленского

В частности, Путина "внутренне коробят" высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", – рассказал Дмитрий Песков.

На вопрос о кредите доверия, который был выдан Зеленскому, представитель Кремля ответил, что "это не кредитно-финансовый механизм".

"Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему", – подчеркнул Песков.

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Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом.

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