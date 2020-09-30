На Донбассе украинский военный получил ранение в результате нарушения режима прекращения огня противником
О том, что боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Зайцево в среду, 30 сентября, сообщила на своей странице в Фейсбук оперативно-тактическая группировка «Север», передает Politeka.net.
Обстрел был осуществлен из подствольного гранатомета, один украинский военный ранен.
Деми Роуз бесстыдно покрутила бюстом шестого размера в крошечном лифчике: "Офигенные... глаза"
Скандальная Асмус в дерзком мини сразила наповал цветущим видом: «Счастливая после того, как мужик трогал?»
Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот: "С 29 сентября..."
"Ехали семьей": появились кадры трагического ДТП под Одессой, авто отбросило на знак
Защитника с осколочным ранением оперативно доставили в лечебное учреждение, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Ранее мы писали о том, что неделю назад на Донбассе было зафиксировано три нарушения со стороны боевиков. В частности, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеские БПЛА.
Также провозглашенный режим прекращения огня боевики нарушили на Луганщине, возле Попасной. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ, используя автоматический станковый гранатомет. Как отметили в штабе ООС, такая огневая провокация не представляла угрозы для защитников Украины, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.
По данным штаба, за сутки двое бойцов ВСУ получили ранения. Инцидент произошел недалеко от н.п. Пески, в Донецкой области. Сообщается, что бойцы ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что в ООС мощно ответили оккупантам на угрозы масштабной атаки.