На Донбассе украинский военный получил ранение в результате нарушения режима прекращения огня противником

О том, что боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Зайцево в среду, 30 сентября, сообщила на своей странице в Фейсбук оперативно-тактическая группировка «Север», передает Politeka.net.

Обстрел был осуществлен из подствольного гранатомета, один украинский военный ранен.

Защитника с осколочным ранением оперативно доставили в лечебное учреждение, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Ранее мы писали о том, что неделю назад на Донбассе было зафиксировано три нарушения со стороны боевиков. В частности, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы подавили вражеские БПЛА.

Также провозглашенный режим прекращения огня боевики нарушили на Луганщине, возле Попасной. Оккупанты открыли огонь в сторону позиций ВСУ, используя автоматический станковый гранатомет. Как отметили в штабе ООС, такая огневая провокация не представляла угрозы для защитников Украины, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

По данным штаба, за сутки двое бойцов ВСУ получили ранения. Инцидент произошел недалеко от н.п. Пески, в Донецкой области. Сообщается, что бойцы ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что в ООС мощно ответили оккупантам на угрозы масштабной атаки.