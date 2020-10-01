Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе не на шутку встревожила военнослужащих в оккупированном Крыму

Об этом на своей странице в Twitter написала блогер RoksolanaToday, передает Politeka.net. Она опубликовала скрин сообщения в одном из крымских пабликов, автором которого, если судить по тексту, является контрактник Михаил Соколов.

Он пишет о том, что после возобновления войны между Арменией и Азербайджаном местные офицеры ходят хмурые и не вылезают из совещаний.

«Начали устраивать очередные строевые смотры, опять сидим на изжоге, ждем тревогу. Но меня терзают смутные сомнения. Не подготовка ли это к возможной переброске в Карабах? Мне осталось пару месяцев до окончания контракта, и что делать, если запрут в Карабах? Тут же никого не спрашивают «хочешь или не хочешь». В армии первым делом надо. А я не желаю отдавать свою жизнь за чьи-то политические интересы. И так в стране уровень жизни ниже плинтуса. Правительству в очередной раз деньги некуда девать?», – резюмирует автор.

Ранее мы сообщали о том, что Россия заняла пока что нейтральную позицию, хотя и призвала Турцию остановить войну.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара поддержала требование россиян прекратить войну в Нагорном Карабахе, однако поставила одно-единственное условие: Армения должна уйти с карабахской территории, которая официально принадлежит Азербайджану.

«Где вы видели, чтобы страну, чьи земли были оккупированы, ставили на одну чашу весов с оккупантом?» – цитирует источник главу турецкого МИДа.

Чавушоглу провел параллели между ситуацией в Карабахе и оккупацией Россией территорий Украины и Грузии, отметив, что международное сообщество справедливо поддерживает целостность этих стран. Он подчеркнул, что Карабах заслуживает на такую же позицию.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.