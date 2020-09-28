У військовому конфлікті між Азербайджаном і Вірменією, який днями розгорівся з новою силою, вже сотні загиблих

За інформацією оборонного відомства Азербайджану, Вірменія втратила близько 550 бійців з початку ескалації конфлікту. На доказ своїх успіхів, азербайджанська сторона опублікувала відео знищення техніки супротивника.

У свою чергу представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованесян заявив, що під час бойових дій в Нагірному Карабаху близько двох сотень військовослужбовців Азербайджану були вбиті.

Крім того, знищено близько трьох десятків танків і приблизно два десятки безпілотних літальних апаратів.

Що стосується вірменських військових, то десять осіб госпіталізовані. Лікарі оцінюють їх стан як відносно легкий.

Як відомо, 27 вересня на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі поновилися військові дії між двома державами. Так, Міноборони Азербайджану повідомило, що близько 06:00 збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанських сил по всій лінії фронту. Обстріли велися з великокаліберної зброї.

В Азербайджані підкреслили, що в результаті обстрілів є загиблі і поранені серед мирного населення. Пізніше представники Азербайджану оголосили про початок контрнаступу по всій лінії фронту.

Раніше ми писали про те, що екс-бойовик "ДНР", російський письменник Захар Прилєпін запропонував Вірменії кримський сценарій.

"Правильно розумію, що у Вірменії треба стрімко провести референдум про приєднання до Росії? Стрімко. І всіх політиків, а так само активістів і блогерів, які будуть виступати проти, пакувати і відправляти посилкою до Туреччини", – написав він на своїй сторінці в Фейсбуці.

Нагадаємо, Росія готує "грузинський варіант" для Азербайджану.

Як писала Politeka, глава Міноборони Естонії прямим текстом назвав Росію агресором.

Також Politeka повідомляла, що у Москви з'явився "привід" для вторгнення, Захарова зробила заяву.