Сотни машин с армянами покидают Карабах из-за экскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией

Пользователи сети активно постят видео с крупными колоннами беженцев, которые бегут от войны и боевых действий в Нагорном Карабахе.

На соответствующих видео можно заметить многокилометровую очередь из легковых авто, которые направляются в сторону Армении и застряют на границе. Один из очевидцев опубликовал соответствующее видео в сети Twitter (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).



Примечательно, что пользователи социальных сетей под этим видео высказали мнение, что аналогичные картины можно будет наблюдать на выезде из Донецка и оккупированного Крыма, когда россияне будут вынуждены покинуть захваченные украинские территории.

"Странно, на Росии они прям толпами рвутся воевать за Карабах, а эти почему то бегут", "Из Крыма, и Донбасса поездами отправляем", "Оккупанты не стали ждать когда их погонят голыми?", "Так Крысы с Крыма нашего будут убегать", "Пусть кричат караул и падают в ноги своим хозяевам россиянам", "Как понаехали, так сейчас и уезжают караваном. Какая ирония... Так же будет и с востоком Украины и с Крымом".

Колона беженцев армян из Карабаха pic.twitter.com/mEdVLTcoVP — СОБАКА УКРОП (@boris0630) September 30, 2020

Также ранее сообщалось, что в Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении нескольких танков Т-72 в Нагорном Карабахе, опубликовав видео в подтверждение.

Для этого использовались дроны-камикадзе Sky Striker, купленные Азербайджаном у Израиля.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.