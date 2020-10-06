Для ЗСУ відремонтували і модернізували партію танків "Булат"

Оновлення бойової техніки пройшло в рамках державного замовлення ДП "Завод імені В. О. Малишева", повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

Генеральний директор заводу Василь Крилас розповів, що були усунені пошкодження бойових машин, також фахівці провели їх модернізацію, замінивши комплектуючі. Після такої модернізації окупантам буде непереливки, у них просто немає шансів.

Відновлені "Булати" відмінно пройшли випробування в полігонних умовах: здійснили пробіг на 100 кілометрів, під час якого експерти проаналізували роботу танків.

Крім того, техніка пройшла перевірку стрільбами, в ході яких протестували потужність і точність гармати і кулемета бойових машин.

"Після проходження модернізації танки стали більш сучасними та потужними з поліпшеною координацією зв'язку, приладами прицілювання і системою спостереження. Наші фахівці вже приступили до ремонту наступної партії "Булатів" для наших військових", - пояснив Крилас.

"Булат" - основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. За чотири роки на заводі імені Малишева відремонтували після пошкоджень в зоні військових дій на Донбасі і передали українській армії понад 50 танків.

На них встановили нові сучасні засоби зв'язку і навігації, а також прилади прицілювання і нічного бачення.



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