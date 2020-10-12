Боевики "ДНР", участвовавшие в пытках над пленными украинцами, разгуливают на свободе в Киеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в соцсети бывшего пленного оккупантов Станислава Асеева.

Так, два представителя незаконных вооруженных формирований Донбасса из числа боевиков "ДНР", которые в тюрьме "Изоляция" мучили пытками журналиста Станислава Асеева, были освобождены в рамках обмена пленными, и теперь наслаждаются свободой в Киеве.

Журналист Станислав Асеев выступил с обращением к украинцам. Он рассказал об осуществляемых над ним пытках в тюрьме оккупированного Донецка. Также представитель прессы на своей странице в соцсети призвал к справедливости.

Асеев также поделился страшными подробностями того, как в ночное время суток в 2017 году пьяный главарь тюрьмы "Изоляция" (кличка "Палыч") с тремя приближенными заключенными жестко его избили, а также всех сокамерников.

Сейчас, по словам журналиста, двое из его мучителей находятся на свободе, причем прибывают они в столице Украины. Речь идет о Бражникове, а также Кускове.

"Говорят, Кусков в настоящее время абсолютно спокойно наслаждается Киевом. В отношении Бражникова, то он полгода повалялся на диване под домашним арестом. Теперь же, по всей вероятности, он тоже на свободе. Вероятно, они со своим другом Кусковым вместе где-то сидят на набережной в Киеве, вспоминая, как они "круто по ночам ук*** в гасили", - написал Асеев.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.