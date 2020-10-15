Пропагандистка отметила, что санкции будут все равно

Российские пропагандисты предлагают "открыто" ввести войска РФ на территорию Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал российской журналистки Маргариты Симоньян.

Так, одна из рупоров российской пропаганды, главный редактор издания Russia Today Маргарита Симоньян взяла большое интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Во время общения не обошлось и без темы оккупации украинского Донбасса. Отрывок скандального интервью Симоньян разместила на своем канале в Telegram.

Так, российская пропагандистка предложила ввести подразделения российской армии на территорию Украины. При этом она использовала слова "в открытую", чем подтвердила, что до этого момента факт агрессии со стороны РФ скрывался, но имел место быть.

"Это называется, если не слушаете Лаврова, будете слушать Шойгу... Ввели войска на Донбасс, навели порядок в открытую. В чем проблема, если санкции будут все равно?"- спросила Симоньян.

При этом пропагандистка в своем изречении вторжением в Украину предлагала "наказать" Запад за введенные против РФ санкции, причиной которых стало отравление одного из российских оппозиционеров Алексея Навального. Лавров идею Симоньян не поддержал, аргументируя это "вежливостью".

"Мы все таки вежливые люди, как вы знаете!"- сказал он.

После этой фразы присутствующии рассмеялись.

"Я убежден, что мы должны оставаться на почве международного права. Мы не заинтересованы", - добавил министр, в ответ на что Симоньян назвала его "олдскульным человеком".

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